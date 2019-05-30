Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da

29 dakika önce

- Toplantı öncesi ve toplantıdan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

- Toplantı öncesi ve toplantıdan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:08 Kaynak: AA
Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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