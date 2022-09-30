Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla Vali Yardımcısı Yıldız'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla Vali Yardımcısı Yıldız'ın cenaze törenine katıldı

30.09.2022 14:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız'ın cenaze törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız'ın cenaze törenine katıldı.

Yıldız için Muğla Valiliği önünde devlet töreni düzenlendi.

Caner Yıldız'ın özgeçmişinin okunmasının ardından Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.

Aile fertlerinin taziyeleri kabul etmesinin ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Kurşunlu Camisi'ne getirildi.

Burada cuma namazına müteakip kılınan cenaze törenine "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Muğla'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Yıldız'ın ailesine taziyelerini ileten Çavuşoğlu, eşi Nursen Yıldız, çocukları Serra ve Alp Yıldız ile görüştü.

Çavuşoğlu, cami bahçesinde bulunan bir diğer cenazeye de katılarak yakınlarına taziyelerini iletti.

Yıldız'ın cenazesi Tören Mangası eşliğinde toprağa verilmek üzere Milas Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine ayrıca, Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ile CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yıldız, Bodrum Acıbadem Hastanesi Onkoloji Servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla Vali Yardımcısı Yıldız'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla Vali Yardımcısı Yıldız'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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