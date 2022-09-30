Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yıldız, Bodrum Acıbadem Hastanesi Onkoloji Servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Çavuşoğlu, cami bahçesinde bulunan bir diğer cenazeye de katılarak yakınlarına taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla Valiliği, Bodrum, Muğla, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla Vali Yardımcısı Yıldız'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.