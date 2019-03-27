Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tekirdağ'da Esnafları Ziyaret Etti
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tekirdağ'da esnafları ziyaret ettiTEKİRDAĞ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tekirdağ'da esnafları ziyaret etti
TEKİRDAĞ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafların sorunlarını dinleyen ve bir süre sohbet eden Çavuşoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:21 Kaynak: İHA
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