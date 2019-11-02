Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarıharekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarıharekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:35 Kaynak: İHA
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