Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarıharekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:35 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarıharekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir." - ANKARA
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