Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır" - İSTANBUL
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