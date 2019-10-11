Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır" - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı toplantıda NATO'dan destek istedi
Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı YPG'nin Hristiyan tuzağı! Teröristler havan saldırılarını kiliseden yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 14:09:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]