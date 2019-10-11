Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz.
18 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde müttefiklerimizin bizimle dayanışma sergilemesi en meşru beklentimizdir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL
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