Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörle Mücadele Konusunda Kararlılığımızı Herkes Gördü.
15 dakika önce
IHAAW110640-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörle mücadele konusunda kararlılığımızı herkes gördü.
IHAAW110640-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Terörle mücadele konusunda kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK
'nın güçlenmesi ve ülkemize tehdit oluşturmaması için gerekli tedbirleri aldık" dedi. 09.01.2019 11: 06: 40 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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