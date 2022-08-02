Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Taşkent'e geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Taşkent'e geldi

02.08.2022 02:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu'nu, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Büyükelçilik personeli karşıladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Taşkent'e geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Taşkent'e geldi - Son Dakika
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