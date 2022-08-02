Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Taşkent'e geldi

İlk kez oy kullanacak genç seçmenle anket yapıldı! İlk sırada ne AK Parti ne de CHP var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent 'e geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu'nu, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Büyükelçilik personeli karşıladı.

Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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