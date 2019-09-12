Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı...
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı...

4 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Eren, Doha, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Doha Büyükelçisi oldu
Son Dakika: Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar ABD ile dördüncü ortak hava devriyesi Şanlıurfa'da başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:05:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]