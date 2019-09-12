Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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