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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesinin 3.'sünü gerçekleştireceğiz...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesinin 3.'sünü gerçekleştireceğiz ve biz ev sahipliği yapacağız" dedi. Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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