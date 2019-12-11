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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini hayata geçirmek istiyoruz" dedi. Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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