Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Türkiye, Bosna Hersek ve Hırvatistan üçlü liderler zirvesini hayata geçirmek istiyoruz" dedi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna - Hersek, Hırvatistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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