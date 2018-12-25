Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye Fırat'ın Doğusuna Girmek İçin Fazla Beklemeyecek"
1 saat önce
IHAAW095237-SIY/25-12-2018- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye Fırat'ın doğusuna girmek için fazla beklemeyecek" 25.12.2018 09: 52: 37 TSI NNNN.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 Kaynak: İHA
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