Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.
24 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:46 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz."
Son Dakika: Fransa'dan küstah Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Yaptırımlar masada Son Dakika: Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı toplantıda destek istedi Filistin'ten Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Saldırıyı kınamadık Suriye'de YPG'li teröristler camilerde gizleniyor