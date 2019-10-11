Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.

24 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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