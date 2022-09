Bakan Çavuşoğlu, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nda konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, girişimci dış politikasıyla hak ve çıkarlarını her platformda aradığını ve koruduğunu belirterek, "Etrafımız ateş çemberiyken biz kötü gözlere, hasis planlara karşı her an teyakkuzdayız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, başkentin Haymana ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadelede Son Kale Haymana" etkinliği çerçevesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

Konuşmasına başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle anarak başlayan Çavuşoğlu, "Haymana'da şehitliklerimizde yatan şanlı ecdadımızın ruhları şad olsun. Osmanlı Çınarı bu topraklarda kök saldı. Rivayete göre, Haymana adını Kayıboyu'nun büyük kadını Ertuğrul Gazi'nin validesi Hayme Hatun'dan aldı. Altı asır önce kuruluşa can veren bu ruh, altı asır sonra bu kez kurtuluşa can verdi. 13 Eylül 1683'te Viyana'da başlayan çekilme 13 Eylül 1921'de Sakarya zaferiyle bu topraklarda durdu." ifadelerini kullandı.

"Hasis planlara karşı her an teyakkuzdayız"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasını kuruluşa ve kurtuluşa can veren bu ruhtan aldıkları ilhamla yürüttüklerini dile getirerek, "Diplomasimizi girişimci ve insani olarak nitelendiriyoruz. Girişimci dış politikamızla hak ve çıkarlarımızı her platformda arıyoruz ve koruyoruz. Etrafımız ateş çemberiyken biz kötü gözlere, hasis planlara karşı her an teyakkuzdayız. Kahraman ordumuz da savunma sanayimiz de uzaya gönderdiğimiz uydularımız da güvenliğimiz emin ellerde." diye konuştu.

Türkiye'nin yalnızca bölgesinde değil küresel düzeyde de barış ve refaha katkı sunacak projelerinin bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, dünyanın neresinde bir kriz olsa gözlerin Türkiye'ye çevrildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslar'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan, Latin Amerika'ya krizlerin çözümünde Türkiye'nin akla geldiğine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki çabalarımız, çalışmalarımız Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasını sağladı. Bu proje dünyayı bir gıda krizinden koruyacak. Özellikle bu projeyi gerçekleştirirken medeniyetimizin değerlerinden ilham aldık. İnsani dış politikamız, kadim medeniyetimizin vicdani ve ahlaki değerlerinden besleniyor." diye konuştu.

"Her yerde varız, her yerde etkiniz"

Dışarıda güçlü olmanın yolunun içeride de güçlü olmaktan, birlik ve beraberlikten geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milli mücadele bunu bize gösteren en güzel örneklerdendir. Bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda, vatana sahip çıktığımızda neleri başarabileceğimizi gösterebiliyoruz. Daha bir asır önce ülkemiz üzerinde nasıl paylaşım planları olduğunu hepimiz biliyoruz. Düşmanın bin yıllık Türk yurdu Anadolu'nun içine bir hançer gibi sokulup Ankara'ya kadar geldiğini gördük. Aradan geçen zamanda ve en son 15 Temmuz'da da ülkemize diz çöktürmek için neler yapıldığını biliyoruz. Bu çabaların gideceğini zannetmeyin. Bu çabalar bugün de var yarın da olacaktır."

Çavuşoğlu, aradan geçen zamanda Türkiye'nin hem kendi hem de mazlum milletlerin hakkını savunacak güce kavuştuğunu vurgulayarak, " Libya'dan Suriye'ye, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Türk devletlerinden İslam İşbirliği Teşkilatına kadar her yerde varız, her yerde etkiniz. Cumhuriyetimizin 100. hariciyemizin 500. yıl dönümü olan 2023'e girerken tarihimizin güçlü noktasındayız." dedi.

