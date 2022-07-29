Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına: "DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı uluslararası hukuktan kaynaklı haklı mücadelesine müttefiklerinden destek beklediğini belirterek, "DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz, mücadele edersiniz, DEAŞ'ı oradan temizlersiniz. Yabancı terör savaşçılarıyla mücadele de dahil." dedi.

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası askeri operasyonlarına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Suriye'de Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün YPG/PKK Türkiye'ye tehdit oluşturuyor ve son iki yılda 25 askerimiz şehit oldu, çok sayıda Suriyeli sivil öldü, sivil vatandaşlarımız şehit oldu." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de askeri bir çatışma içinde olmadığını, terörle mücadele yürüttüğünü belirterek, "Müttefiklerimizden Türkiye'nin terör kaygılarını anlıyoruz derken sadece sözle değil, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklı haklı mücadelesine de destek vermesini bekleriz. Bunun DEAŞ'la hiçbir ilgisi yok. DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz, mücadele edersiniz, DEAŞ'ı oradan temizlersiniz. Yabancı terör savaşçılarıyla mücadele de dahil." diye konuştu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'la mücadele etmediğini de vurgulayan Çavuşoğlu, "Onların Afganistan'a uçaklarla nasıl gönderildiğini siz de biliyorsunuz çünkü Afganistan'da beraberdik." ifadelerini kullandı.