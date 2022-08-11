Çavuşoğlu, büyükelçilerin hedefinin ülke ihracatını artırmak olduğunu söyledi - Son Dakika
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Çavuşoğlu, büyükelçilerin hedefinin ülke ihracatını artırmak olduğunu söyledi

11.08.2022 13:58
Çavuşoğlu, büyükelçilerin hedefinin ülke ihracatını artırmak olduğunu söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışında 255 temsilciliği bulunduğunu hatırlatarak "Her bir arkadaşımızın (büyükelçi) bir hedefi var. Bulundukları ve akredite oldukları ülkeye yönelik Türkiye'nin ihracatını artırmak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışında 255 temsilciliği bulunduğunu hatırlatarak "Her bir arkadaşımızın (büyükelçi) bir hedefi var. Bulundukları ve akredite oldukları ülkeye yönelik Türkiye'nin ihracatını artırmak." dedi.

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un büyükelçiler ile iş dünyası temsilcilerine hitap ettiği çalışma yemeğinde konuştu.

Konferansın son gününü ekonomi diplomasisine ayırdıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Muş'un yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da konferansta konuşma yapacağını ifade etti.

Küresel ticaretin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Salgınla ortaya çıkan hem arz hem talep kaynaklı ekonomik kriz, tedarik zincirlerinin de kopmasıyla iyiden iyiye küresel düzeyde hissedildi. Yine salgın birçok ülkenin korumacı ticaret politikaları belirlemesine yol açtı. Türkiye bu ortamda ihracat odaklı bir ekonomik büyüme modeli takip ediyor. Çok büyük bir potansiyelimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde önemli bir lojistik ve üretim üssü olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önemli pazarlara doğrudan erişimimiz var. Nitelikli bir iş gücüne, dinamik girişimcilere sahibiz. Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde bu potansiyeli hayata geçiren politikalar izliyoruz. Her ay başında Ticaret Bakanımızın ihracatımıza ilişkin yeni rekorları açıklamasını heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yıllık 250 milyar dolar ihracata tüm girişimci, iş insanları ve ihracatçılar sayesinde ulaşılacağını söyledi.

Ticaret diplomasisi merkezde

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak ticaret diplomasisine dış politikanın tam merkezinde yer verdiklerini vurgulayarak "Güçlü bir dış politika, güçlü bir ekonomiyle olur. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Büyükelçilerimiz, ticaret diplomasisinde çok aktif bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Büyükelçilere Türkiye'nin ekonomisinin büyümesine, ekonomi diplomasisine, ihracatın ve Türk firmaların yurt dışındaki yatırımlarını artmasına ve Türk firmalarının proje üstlenmesine verdikleri destek için teşekkür eden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Ayrıca arkadaşlarımız tüm dünyadan iş insanlarının sorunlarıyla ilgileniyor, (iş insanları) herhangi bir ihtiyaç duyduğu zaman hemen yardımına koşuyor. Bizzat her firmamızın her iş insanımızın işinin takip ediyor. Önceki yıllarda da söyledim biz, Türkiye'mizin ve iş insanlarımızın işini takip ediyoruz. Bu bağlamda iş takipçisiyiz. Ticaret müşavirlerimizle yakın çalışarak ekonomik iş birliği oluşturulması, yeni pazarlara giriş ve yasal altyapının tamamlanması için çalışıyoruz."

Çavuşoğlu, bir yandan çifte vergilendirmenin önlenmesi, diğer yandan yatırımların korunması ve teşvik kanunları gibi alanlarda diğer ülkelerle Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin altyapısını oluşturmak için Türk iş insanlarıyla çalıştıklarını dile getirdi.

"Her büyükelçinin hedefi Türkiye'nin ihracatını artırmak"

Türkiye'nin Rusya ile imzaladığı mutabakat konusunda da Dışişleri Bakanlığı olarak, Ticaret Bakanlığıyla çok yakın mesai yürüttüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konuda Ticaret Bakanlığına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışında 255 temsilciliği bulunduğunu ve temsilcilik sayısı bakımından da dünyada ilk olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı.

"Her bir arkadaşımızın (büyükelçi) bir hedefi var. Bulundukları ve akredite oldukları ülkeye yönelik Türkiye'nin ihracatını artırmak. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman bu rakamları mukayese ediyoruz. Eğer bir artış yoksa ya da tatmin edici bir artış yoksa ya da bir önceki seneye göre istediğimiz seviyede artış yoksa onu masaya yatırıyoruz ve tekrar ivme kazandırmak için neler yapacağımızı arkadaşlarımızla beraber Ticaret Bakanlığımızla değerlendiriyoruz, adımlarımızı atıyoruz."

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin tüm dost ve kardeş ülkelerle ekonomik ilişkilerinin daha da derinleşmesi temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muş, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, büyükelçilerin hedefinin ülke ihracatını artırmak olduğunu söyledi - Son Dakika

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