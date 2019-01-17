Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Olarak Savunma Sanayiinde Ortak Üretime ve Teknoloji...
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IHAAW124032-SIY/17-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak savunma sanayiinde ortak üretime ve teknoloji transferine önem veriyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:46 Kaynak: İHA
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