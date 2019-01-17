Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Olarak Savunma Sanayiinde Ortak Üretime ve Teknoloji...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Olarak Savunma Sanayiinde Ortak Üretime ve Teknoloji...

1 saat önce

IHAAW124032-SIY/17-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak savunma sanayiinde ortak üretime ve teknoloji transferine önem veriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW124032-SIY/17-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak savunma sanayiinde ortak üretime ve teknoloji transferine önem veriyoruz" dedi. 17.01.2019 12: 40: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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