Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık.
35 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık. Bizim için ve Kıbrıs Türkü için kırmızı çizgi, siyasal eşitliktir. Türkiye ve Kıbrıs tarafı olarak bir başarısızlığı daha kaldıramayız." - ANKARA
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