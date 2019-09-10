Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık.
Son Dakika Politika Haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık.

35 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık. Bizim için ve Kıbrıs Türkü için kırmızı çizgi, siyasal eşitliktir. Türkiye ve Kıbrıs tarafı olarak bir başarısızlığı daha kaldıramayız." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı bütün tavuğu parçalara ayırdı
Bayramı ülkelerinde geçiren 37 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 12:59:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]