Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

03.10.2022 16:26
Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, "(Libya'dan) Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, "(Libya'dan) Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, zor zamanlarında Libya'nın ve Libya halkının yanında olduğunu bundan sonra da hiç tereddüt etmeden yanında olacağını ve desteğini sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle, Libya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği engellemeye, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında durmaya da Türkiye olarak devam edeceğiz. Bu anlayışla Libya'daki tüm kesimlerle de görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya halkına, kalıcı barış, huzur ve refahı bir an önce tesis etmeleri için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu tüm muhataplarımıza da vurguluyoruz. Libya'yla olan ilişkilerimiz gücünü ortak tarihimizden komşuluk ve kardeşlik bağlarımızdan alıyor. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma taahhüdümüzü karşılıklı olarak vurguladık. Bugün Necla Hanım'ın da söylediği gibi iki tane anlaşma imzaladık. Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız."

Çavuşoğlu, halihazırda çok sayıda taslak belge olduğunu ve bu belgeler üzerinde iki tarafın müzakereleri yapıcı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, "İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek, iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz ve bunun da hazırlıklarını Necla Hanım'la birlikte yapacağız." diye konuştu.

"(Türkiye-Libya anlaşmaları) Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur"

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye ile daha önce imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasına yönelik itirazlarda bulunduğunu belirten bir gazetecinin, "Türkiye ve Libya'nın bugün imzaladığı muhtıralara yönelik tepkiler olabilecektir ancak bunun imzalanmasının arkasında dünyanın içinden geçmekte olduğu enerji krizi vardır diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Elbette dünyada enerji krizi var ama Türkiye olarak biz bugün enerji arz güvenliği bakımından sıkıntı çeken bir ülke değiliz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin izlediği akıllı politikalar sayesinde enerji konusunda bir transit ülke olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki ülkelere de bu anlamda yardım etmeye çalışıyoruz., hem elektrik hem de doğal gaz tedariki konusunda. Azerbaycan'da üretilen doğal gazın bu ülkelere ulaştırılması konusunda.

Fakat bugün geçmişte imzaladığımız anlaşmalar, bugünkü imzaladığımız anlaşmalar iki egemen devlet arasında Libya ve Türkiye arasında kazan-kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız. İmzaladığımıza göre de burada karşılıklı fayda görüyoruz, kazan-kazan anlayışıyla.

Biz her alanda Libya ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Libya'nın üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinden biz ancak memnuniyet duyarız. Libya'nın egemen bir devlet olduğunu o ülkeler de unutmasınlar. Olumsuz anlamda Libya'nın içişlerine karışmayı bıraksınlar."

(Sürecek)

YORUMLAR
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Çavuşoğlu: '(Türkiye-Libya anlaşmaları) Üçüncü ülkelerin müdahale etmeye hakkı yoktur' Çavuşoğlu: '(Türkiye-Libya anlaşmaları) Üçüncü ülkelerin müdahale etmeye hakkı yoktur' Çavuşoğlu: 'Biz bundan sonraki süreçte de Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' Çavuşoğlu: 'Biz bundan sonraki süreçte de Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Manguş ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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