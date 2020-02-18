Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu türkiye voleybol federasyonu ve spor lisesini ziyaret etti - Son Dakika

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Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu türkiye voleybol federasyonu ve spor lisesini ziyaret etti
16 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Voleybol Federasyonu ve Spor Lisesini ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
Son Dakika Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı