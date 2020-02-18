Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu türkiye voleybol federasyonu ve spor lisesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu türkiye voleybol federasyonu ve spor lisesini ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu türkiye voleybol federasyonu ve spor lisesini ziyaret etti

16 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Voleybol Federasyonu ve Spor Lisesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Voleybol Federasyonu ve Spor Lisesini ziyaret etti

Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu türkiye voleybol federasyonu ve spor lisesini ziyaret etti

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
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