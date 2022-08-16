Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics'le ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının dünyaya ihracatı konusunda imzalanan anlaşmanın şu ana kadar sorunsuz şekilde uygulandığını belirterek, "Şu ana kadar tahıl ihracatıyla ilgili imzalanan anlaşma sorunsuz bir şekilde uygulandı. Süreci devam için, kesintiye uğramaması için tüm taraflar ve İstanbul'daki merkez aracılığıyla çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rinkevics'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'yle dayanışmalarını göstermek üzere Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Letonya ile ortak değerler ve hedefler paylaştığını söyledi.

Çavuşoğlu, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için çalışıldığını, siyasi istişarelere önem verdiklerini vurgulayarak, "Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz. O nedenle salgına rağmen geçen sene ikili ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 50 arttı. Bu yılın ilk 6 ayına baktığımız zaman bu artış devam ediyor." ifadesini kullandı.

Karşılıklı ticarette Letonya lehine çok büyük olmayan bir açık olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Önemli olan ticaretin artması. Ticaretle beraber yatırımların artmasını da teşvik ediyoruz. İkili ticaret hacmimizde daha önce 1 milyar dolar hedefi koymuştuk son Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda. Bu hedefimize emin adımlarla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, turizm, kültür ve eğitim alanlarında da iş birliğine değinerek, şunları söyledi:

"Letonyalıların tatil yapmak için birinci tercihi, Türkiye ve özellikle de benim şehrim Alanya, Antalya'yı tercih ediyorlar. Geçen seneye göre ciddi bir artış var. İlk 6 ayın haziran ayı itibarıyla rakamlara baktığımız zaman 2021'in toplam rakamına neredeyse yaklaştık. Letonyalı turistlerin ülkemize gelmeye devam etmesi, sayıların artması her iki taraf için de faydalı."

" Kırım'ın illegal ilhakından bu yana Letonya'yla aynı hassasiyeti gösteriyoruz"

Terörle mücadelenin de ikili görüşmede ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliklerinin geliştirilme potansiyeli olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türk savunma sanayinin Letonya'nın savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyel ve çözümlere sahip olduğunun altını çizerek, "Müttefikimiz Letonya'yla NATO çerçevesindeki iş birliğimiz de devam ediyor. (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) Sayın Akar, temmuzda Letonya'yı ziyaret etti. En son Madrid zirvesinde de özellikle NATO'nun doğu kanadında NATO mevcudiyetinin artırılması kararını, Türkiye olarak destekledik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanlığının, NATO'nun doğu kanadındaki NATO misyonlarına katkıyı artırmak üzere çalıştığını belirtti.

Çavuşoğlu, Ukrayna'da devam eden savaş gibi bölgesel konuları da masaya yatırdıklarına değinerek, "Ukrayna'nın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda eskiden beri Kırım'ın illegal ilhakından bu yana Letonya'yla aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi her zaman uluslararası platformda gündeme getiren 2-3 ülkeden bir tanesiyiz. Bunlardan bir tanesi de Litvanya." değerlendirmesini yaptı.

Rinkevics'e Ukrayna tahılının ihracatı konusundaki sürecin işleyişine dair bilgiler verdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda sarf ettiğimiz çabaları ve son yaptığımız görüşmeler hakkında da dostum Edgars'a bilgiler verdim. Şu ana kadar tahıl ihracatıyla ilgili imzalanan anlaşma, sorunsuz bir şekilde uygulandı. Süreci devam için, kesintiye uğramaması için tüm taraflar ve İstanbul'daki merkez aracılığıyla çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Umarım Türkiye'nin önemi bir daha unutulmamak kaydıyla bir kere daha öğrenilmiştir"

Letonya'nın Türkiye'nin AB ile ilişkilerini güçlü şekilde destekleyen ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Büyükelçiler Konferansı'nda da vurgulayarak söyledim; Türkiye olarak şu ana kadar yaptıklarımızı ve yapmakta olduklarımızı AB ile beraber yapsaydık AB, dünyada önemli bir aktör olarak ayakta alkışlanırdı, birçok sorunu büyümeden zamanlıca da çözebilirdik. Umarım; Türkiye'nin önemi bir daha unutulmamak kaydıyla bir kere daha öğrenilmiştir. Maalesef zor günlerde Türkiye'nin kıymeti anlaşılıyor da bu zor günler, sorunlar gittikten sonra biraz batılı dostlarımız çabuk unutuyor. Ama Baltık ülkeleri, bunların başında da Letonya geliyor, Türkiye-AB ilişkilerine önem veren, her zaman da destek veren ülkelerdir."

Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşını Türkiye- Ermenistan normalleşme süreci, Suriye'deki son durum gibi konularda da bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)