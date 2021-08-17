Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti. Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Kabil'de boşluk oldu. Biz tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz" dedi. - AMMAN