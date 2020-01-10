Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pazartesi günü Rusya'ya... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pazartesi günü Rusya'ya... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pazartesi günü Rusya'ya...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pazartesi günü Rusya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pazartesi günü Rusya'ya..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pazartesi günü Rusya'ya gidecek. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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