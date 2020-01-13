Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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