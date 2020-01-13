Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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