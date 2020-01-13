Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında Libya konulu toplantı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında Libya konulu toplantı başladı. - MOSKOVA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Hulusi Akar, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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