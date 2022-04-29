"Venezuela ile 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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"Venezuela ile 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz"

29.04.2022 18:44
"Venezuela ile 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumunda, "Venezuela ile bu sene 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumunda, "Venezuela ile bu sene 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumuna katıldı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu, tüm ilişkilerimiz gözden geçirdiğimiz ve ileriye dönük somut adımları kararlaştırdığımız hatta daha önceki toplantılarda da aldığımız kararları gözden geçiren ve imzaladığımız anlaşmaların uygulamasını gözden geçiren bir format. Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, "Ticaret, tarım, sağlık, eğitim, adalet, ulaştırma, kültür, turizm, kalkınma, göç ve güvenlik gibi çok farklı alanlarda uzmanlarımızın görüşmeleri devam ediyor. Sanayi, ticaret, turizm, balıkçılık, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda anlaşmaların müzakerelerini tamamladık. Toplantının kapanış oturumunda bu belgeleri imzalayacağız. Daha önce yaptığımız 2 toplantıda aldığımız kararlar ilişkilerimize somut katkılar sağladı. Covid-19 salgını ve tek taraflı yaptırımlara rağmen Venezuela ile ticaretimizi geçen sene 3 kat artırdık. Yani 2020'de 300 milyon dolar civarında olan ticaretimiz 2021'de 850 milyon doları geçti. Bu sene en az 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlk 3 aydaki rakamlarda 1.5 milyar doları yakalayacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Venezuela'nın en büyük ihracat ortağı haline geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Yaptırımlara ve salgına rağmen Venezuela'nın Türkiye'ye ihracatı artarak devam ediyor. Dün burada iş insanıyla bir araya geldik. Özellikle Venezuela'nın potansiyelini bir kere daha görmüş olduk. Toplantıda Türk iş insanları da vardı. Her iki tarafın heyecanını gördük. Dolayısıyla geleceğimize yönelik hem ticaretimizin artması hem de yatırımların artması konusunda geleceğe yönelik umutlarımız daha da arttı. Türk iş dünyasını Venezuela ile ekonomik ilişkilerimizi artırmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Türkiye zor zamanlarda Venezuela'nın yanında durdu, durmaya da devam edecek" dedi.

(İHA)

Venezuela ile 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz
Venezuela ile 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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