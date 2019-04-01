Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'ya İlişkin, "Uluslararası Hukuka Aykırı Şekilde Bir...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'ya İlişkin, "Uluslararası Hukuka Aykırı Şekilde Bir...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'ya ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı şekilde bir ülkenin iç işlerine karışılmasına karşıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'ya İlişkin,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'ya ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı şekilde bir ülkenin iç işlerine karışılmasına karşıyız" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Politika
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