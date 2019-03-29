Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Vize Probleminin Halledilmesi Konusunda Liderlerimizin Ortaya...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık, resmi pasaport ve tır şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:14 Kaynak: AA
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