Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılığa Karşı, İnsanlığın Ortak Sesinin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılığa Karşı, İnsanlığın Ortak Sesinin...

29 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı, insanlığın ortak sesinin duyulması şart.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı, insanlığın ortak sesinin duyulması şart. Dolayısıyla işte tam burada ve şu anda, göçmenler, azınlıklar ve bütün inanç sahipleri de dahil olmak üzere hepimizin, tek bir bütün olan insanlığın parçası olduğumuzu vurgulayan küresel bir seferberlik ilan edilmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:57 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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