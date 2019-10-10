Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi...

47 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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