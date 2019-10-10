Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz."
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz."
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