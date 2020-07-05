Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz."
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5.07.2020 18:03:26. #1.13#
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