Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Telefonda...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Telefonda...

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti ve dayanışma mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Telefonda..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti ve dayanışma mesajı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA

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