Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'daki Katliamda 2 Türk Vatandaşımız Yaralandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'daki Katliamda 2 Türk Vatandaşımız Yaralandı.

1 saat önce

IHAAW132047-ASA/15-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'daki katliamda 2 Türk vatandaşımız yaralandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW132047-ASA/15-03-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'daki katliamda 2 Türk vatandaşımız yaralandı. Sağlık durumları iyi" dedi. 15.03.2019 13: 20: 47 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

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