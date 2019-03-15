Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'daki Katliamda 2 Türk Vatandaşımız Yaralandı.
1 saat önce
IHAAW132047-ASA/15-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'daki katliamda 2 Türk vatandaşımız yaralandı.
IHAAW132047-ASA/15-03-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'daki katliamda 2 Türk vatandaşımız yaralandı. Sağlık durumları iyi" dedi. 15.03.2019 13: 20: 47 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
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