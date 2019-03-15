Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch Şehrinde İki Camiye Yapılan...
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IHAAW102532-SIY/15-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.
IHAAW102532-SIY/15-03-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: " Yeni Zelanda
'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil, Batı'da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır." 15.03.2019 10: 25: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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