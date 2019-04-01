Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yerel Seçimlere İlişkin, "Ak Parti'nin Kurucularından Birisiyim,...
59 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel seçimlere ilişkin, "AK Parti'nin kurucularından birisiyim, ülkemizde gerçekleştirilen tüm seçimler demokratik bir ortamda gerçekleştiriliyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
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