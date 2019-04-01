Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yerel Seçimlere İlişkin, "Ak Parti'nin Kurucularından Birisiyim,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yerel Seçimlere İlişkin, "Ak Parti'nin Kurucularından Birisiyim,...

59 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel seçimlere ilişkin, "AK Parti'nin kurucularından birisiyim, ülkemizde gerçekleştirilen tüm seçimler demokratik bir ortamda gerçekleştiriliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yerel Seçimlere İlişkin,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel seçimlere ilişkin, " AK Parti'nin kurucularından birisiyim, ülkemizde gerçekleştirilen tüm seçimler demokratik bir ortamda gerçekleştiriliyor" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:26 Kaynak: İHA

AK Parti, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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