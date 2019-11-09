Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdi.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'YPG ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdi.

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdi. Bugün soykırımdan bahsedeceksek Hocalı'da yapılan soykırımdır" dedi. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, YPG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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