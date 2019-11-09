Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdi. Bugün soykırımdan bahsedeceksek Hocalı'da yapılan soykırımdır" dedi. - ANTALYA
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