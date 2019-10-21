Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PYD operasyon başladığı andan beri bize saldırıyor.
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'YPG/PYD operasyon başladığı andan beri bize saldırıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PYD operasyon başladığı andan beri bize saldırıyor.

9 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PYD operasyon başladığı andan beri bize saldırıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PYD operasyon başladığı andan beri bize saldırıyor. Bin 80 havan topu atıldı. 4 şehit verdik. Biz bunların oyun planını bozduk. Bu yüzden operasyon çok yankı uyandırdı" dedi. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nazkozun etkisiyle şehit olduğunu sanan genç güldürdü
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli memleketine geri döndü Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onlarca emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:05:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PYD operasyon başladığı andan beri bize saldırıyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]