Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında TBMM'de konuştu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında TBMM'de konuştu

10.08.2022 13:11
Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında TBMM'de konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yüce Meclisimizle iş birliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yüce Meclisimizle iş birliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Tören Salonu'nda, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlenen programda konuştu.

Meclis çalışmaları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, önemli gelişmeler oldukça TBMM'yi bilgilendirdiklerini ve buna her daim hazır olduklarını söyledi.

Yazılı soru önergelerini de cevaplamaya hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, 2020'de Dışişleri Bakanlığı için bu oranın yüzde 93,38, 2021'de yüzde 95 olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, "TBMM heyetlerimize, yurt dışı faaliyetlerinde 255 temsilciliğimizle elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yüce Meclisimizle iş birliğimizin etkili ve güçlü şekilde devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, çalışmalarına verdikleri destek için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve üyelerine teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında TBMM'de konuştu - Son Dakika

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