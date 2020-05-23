Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan sınırına giden göçmenler vardı, pandemiden dolayı bu... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan sınırına giden göçmenler vardı, pandemiden dolayı bu...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan sınırına giden göçmenler vardı, pandemiden dolayı bu yavaşladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan sınırına giden göçmenler vardı, pandemiden dolayı bu yavaşladı. Pandemi bittikten sonra, bunu tehdit olsun diye söylemiyorum, mutlaka gitmek isteyeceklerdir."
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24.05.2020 05:23:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan sınırına giden göçmenler vardı, pandemiden dolayı bu... - Son Dakika