Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yurt dışında salgından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yurt dışında salgından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yurt dışında salgından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye çıktı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yurt dışında salgından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye çıktı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi