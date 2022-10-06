Dışişleri Bakanı Yeni Büyükelçilik Görevlerini Tebliğ Etti… Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçisi Oldu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Yeni Büyükelçilik Görevlerini Tebliğ Etti… Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçisi Oldu

06.10.2022 17:50
Dışişleri Bakanı Yeni Büyükelçilik Görevlerini Tebliğ Etti… Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçisi Oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tebliğ ettiği yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerine göre; Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’ne Sedat Önal ve Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği’ne Faruk Kaymakcı atandı. Eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçisi oldu.

MELİS YILDIRIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerine göre; Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'ne Sedat Önal ve Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'ne Faruk Kaymakcı atandı. Eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçisi oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu, yeni atanan büyükelçi ve daimi temsilcilere yeni görev yerlerini bugün tebliğ etti. Bakanlık'tan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal BM Daimi Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakcı da AB Daimi Temsilcisi olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanı'nın özel kalem müdürü olan Koray Ertaş'ın ise Londra Büyükelçisi olarak atanmasına karar verildi.

METİN FEYZİOĞLU LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Çavuşoğlu'nun görev tebliğ ettiği isimler arasında, Cakarta Büyükelçisi olarak görevlendirilen Talip Küçükcan, Muskat Büyükelçisi olarak görevlendirilen Muhammet Hekimoğlu, Lefkoşa Büyükelçisi olarak görevlendirilen Metin Feyzioğlu ve Tahran Büyükelçisi olarak görevlendirilen Hicabi Kırlangiç gibi kariyer diplomat olmayan isimler de yer aldı.

Atama kararlarının ardından, önce ilgili başkentlerden agreman istenecek. Başkentlerden onay gelmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanacak kararname ile atamalar resmi olarak yapılacak.

Nisan ayında yayınlanan Dışişleri Bakanlığı Kararnamesi'nde yer verilen ve kariyer diplomat olmayan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Resmi Gazete'de haziran ayında yayınlanan listede yer almamıştı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çözümün tek anahtarı Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescilidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çözümün tek anahtarı Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescilidir. KKTC: Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçler, KKTC otoritelerinden izin almalı KKTC: Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçler, KKTC otoritelerinden izin almalı
Kaynak: ANKA

Mevlüt Çavuşoğlu, Metin Feyzioğlu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Yeni Büyükelçilik Görevlerini Tebliğ Etti… Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçisi Oldu - Son Dakika

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