Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Zarif'ten İran Karşıtı Zirveye Sert Tepki

Dışişleri Bakanı Zarif'ten İran Karşıtı Zirveye Sert Tepki

1 saat önce

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Varşova'da yapılacak İran karşıtı zirveye tepki göstererek, "Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten İran Karşıtı Zirveye Sert Tepki, System.String[]
TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Varşova'da yapılacak İran karşıtı zirveye tepki göstererek, " Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez." ifadesini kullandı.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun duyurduğu zirveye sert tepki gösterdi.

İran'ın 2'nci Dünya Savaşı'nda Polonyalıları kurtardığını ancak bu ülkenin şimdi "İran karşıtı umutsuz bir sirke ev sahipliği yaptığını" savunan Zarif, "Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvenin ev sahibi ve katılımcılarına çağrıda bulunan Zarif, ABD'nin İran karşıtı "son gösterisi"ne katılan tarafların "ya öldüğünü ya utançla anıldığını ya da marjinalleştiğini" ileri sürerek, İran'ın her zamankinden daha güçlü olduğu vurgusunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Polonya'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu zirvesi yapılacağını duyurmuştu.

Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı açıklamada, Polonya'da 13- 14 Şubat'ta Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Onlarca ülke, Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Polonya, Dışişleri Bakanı, İran, Güncel
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