Dışişleri BakanıÇavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ve vatandaşlarla görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı turistle konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu alkışlarla karşılayan vatandaşlar AYDIN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
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