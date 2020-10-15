Dışişleri bakanları, Kovid-19 sürecinde terörle mücadeleyi masaya yatırdı - Son Dakika

Dışişleri bakanları, Kovid-19 sürecinde terörle mücadeleyi masaya yatırdı

15.10.2020 14:45
Dışişleri bakanları, Kovid-19 sürecinde terörle mücadeleyi masaya yatırdı, System.String[]

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, terörle mücadelenin sadece bir ülkeyle değil, ülkelerin iş birliği ile yapılacağını belirterek, "AB'nin güvenliği, üye olmayan ülkelerin güvenliği ve istikrarı ile doğrudan bağlantılıdır.

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, terörle mücadelenin sadece bir ülkeyle değil, ülkelerin iş birliği ile yapılacağını belirterek, "AB'nin güvenliği, üye olmayan ülkelerin güvenliği ve istikrarı ile doğrudan bağlantılıdır." dedi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve Malta merkezli Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsünün (IIJ) ortaklaşa düzenlediği "Pandemi Koşullarında Terörle Mücadele Çabaları" başlıklı çevrim içi toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bartolo'nun yanı sıra Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok katıldı.

Bartolo, konuşmasında, yaşanan salgın sürecinin terör örgütlerince fırsata çevrilme riskinin altını çizerek, bu konuda gerek fiziksel güvenliğin gerekse dijital güvenliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, yaşanan salgın sürecinde terör aktivitelerinde artış gözlemlenmese de El Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin halen tehdit unsuru olarak varlıklarını sürdürdüklerini, ekstremist görüşlerin gelişmeye ve yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Terör örgütlerinin, interneti kamuoyunu manipüle etmek için kullanabildiğine işaret eden Bartolo, "Bu açıdan siber güvenliğin sağlanmasının önemini bir kez daha kavramış bulunmaktayız." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) terörle mücadelede üye olmayan ülkelerle iş birliğine de değinen Bartolo, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele, sadece ulusal düzeyde yürütülemez. Bu açıdan AB'nin güvenliği, üye olmayan ülkelerin güvenliği ve istikrarı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu yüzden Türkiye, Kuzey Afrika ülkeleri, Rusya gibi sınır komşularımızın güvenlikleri bizi yakından ilgilendirmektedir. Sadece terörle mücadele konusunda değil aynı zamanda kaçakçılık gibi diğer suçlarla mücadelede de bölge ülkeleri ile iş birliğine önem vermekteyiz."

"Her Kuveyt vatandaşı hakkında yasal işlemlerimizi yürüteceğiz"

Bakan es Sabah, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayarak, bu iş birliğinin pozitif sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

El Kaide ve DEAŞ gibi grupların aşırı görüşlerinin İslam'ı yansıtmadığını vurgulayan es Sabah, Kuveyt'in Müslüman bir ülke olarak bu örgütlerle mücadele için kurulan koalisyonun bir üyesi olduğunu, bu mücadeleye fiziksel ve finansal olarak ciddi katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Es Sabah, Kuveyt'in terörle mücadelede bölge ülkelerine katkılarına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Irak ve Suriye olmak üzere DEAŞ teröründen etkilenen bölge insanını rehabilite etmek üzere elimizden gelen yardımı sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca bölge insanının hayatını tehdit eden bu tür terör örgütlerine katıldığını tespit ettiğimiz her Kuveyt vatandaşı hakkında yasal işlemlerimizi yürüteceğiz."

"Hollanda, terörle mücadele için 20 milyon avro harcayacak"

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, salgının sadece sosyal hayatı değil, aynı zamanda stratejik ilişkileri de etkilediğini belirtti.

Salgın nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının teröristlerin hareketlerini engellediğini söyleyen Blok, sosyal hayatta yaşanan gelişmelerin de radikalleşmeye yol açma riski bulunduğunu ifade etti.

Salgının oluşturduğu istikrarsız ortamın, radikalleşme ve terör için verimli bir ortam olduğuna dikkati çeken Blok, kişilerin ve kurumların terörün hedefi gelmemesi için birçok yöntem kullandıklarını anlattı.

Blok, "Örneğin; öğretmenleri, gençlerdeki radikalleşmeyi, teröre meyil etmeyi anlamak ve sorunu tanımlamak için kullanıyoruz." dedi.

Şiddet yanlısı radikalleşmeye karşı birçok kurumun ortak çalışması gerektiğinin altını çizen Blok, "Birçok Türk kurumu, bölgedeki çıkmaz içinde birlikte çalışıyor ancak hala terörle ilintili sorunla karşı karşıyalar." ifadesini kullandı.

Bu yüzden ülkelerin el birliği yaparak çabalarını artırması gerektiğini belirten Blok, "Hollanda, gelecek yıllarda 20 milyon avroyu terörle mücadele ve terörizme yönelmeyi önlemek için harcayacak." açıklamasında bulundu.

Blok, Batı ülkelerinin aşırı sağcı radikal grupların ortaya çıkardığı sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, kendi ülkesinden örnek verdi.

Aşırı sağcı grupların, internet ortamındaki yayınlarından etkilenen kişilerin düzenlediği saldırıların özellikle göçmen ve Müslüman gruplarda tedirginliğe sebep olduğunu dile getiren Blok, kendi ülkesinde de benzeri bir saldırı yaşandığını söyledi.

Salgın nedeniyle insanların sosyal ağlar üzerinden bir araya gelmesinin bu tür aşırı sağcı yayınları da artırdığına işaret eden Blok, "Bu yapıları yakın şekilde takip ediyoruz ve gerekli adımları atıyoruz. İnsanların, bu grupların etkisiyle radikalleşmesini önlemek, internet üzerinden ya da terörizmle mücadele edip, toplumumuzu korumak için hükümetimiz kararlıdır." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Terörle Mücadele, Kuveyt, Malta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri bakanları, Kovid-19 sürecinde terörle mücadeleyi masaya yatırdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı bugün itibarıyla ziyarete kapatıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı Kaybettiği kimlik fotokopisiyle, adına telefon hattı çıkarılan kadına 4 ilde 5 dava açıldı         
14:02
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 15:03:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri bakanları, Kovid-19 sürecinde terörle mücadeleyi masaya yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei