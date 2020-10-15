Dışişleri bakanları, Kovid-19 sürecinde terörle mücadeleyi masaya yatırdı - Son Dakika

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, terörle mücadelenin sadece bir ülkeyle değil, ülkelerin iş birliği ile yapılacağını belirterek, "AB'nin güvenliği, üye olmayan ülkelerin güvenliği ve istikrarı ile doğrudan bağlantılıdır." dedi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve Malta merkezli Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsünün (IIJ) ortaklaşa düzenlediği "Pandemi Koşullarında Terörle Mücadele Çabaları" başlıklı çevrim içi toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bartolo'nun yanı sıra Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok katıldı.

Bartolo, konuşmasında, yaşanan salgın sürecinin terör örgütlerince fırsata çevrilme riskinin altını çizerek, bu konuda gerek fiziksel güvenliğin gerekse dijital güvenliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, yaşanan salgın sürecinde terör aktivitelerinde artış gözlemlenmese de El Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin halen tehdit unsuru olarak varlıklarını sürdürdüklerini, ekstremist görüşlerin gelişmeye ve yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Terör örgütlerinin, interneti kamuoyunu manipüle etmek için kullanabildiğine işaret eden Bartolo, "Bu açıdan siber güvenliğin sağlanmasının önemini bir kez daha kavramış bulunmaktayız." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) terörle mücadelede üye olmayan ülkelerle iş birliğine de değinen Bartolo, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele, sadece ulusal düzeyde yürütülemez. Bu açıdan AB'nin güvenliği, üye olmayan ülkelerin güvenliği ve istikrarı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu yüzden Türkiye, Kuzey Afrika ülkeleri, Rusya gibi sınır komşularımızın güvenlikleri bizi yakından ilgilendirmektedir. Sadece terörle mücadele konusunda değil aynı zamanda kaçakçılık gibi diğer suçlarla mücadelede de bölge ülkeleri ile iş birliğine önem vermekteyiz."

"Her Kuveyt vatandaşı hakkında yasal işlemlerimizi yürüteceğiz"

Bakan es Sabah, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayarak, bu iş birliğinin pozitif sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

El Kaide ve DEAŞ gibi grupların aşırı görüşlerinin İslam'ı yansıtmadığını vurgulayan es Sabah, Kuveyt'in Müslüman bir ülke olarak bu örgütlerle mücadele için kurulan koalisyonun bir üyesi olduğunu, bu mücadeleye fiziksel ve finansal olarak ciddi katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Es Sabah, Kuveyt'in terörle mücadelede bölge ülkelerine katkılarına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Irak ve Suriye olmak üzere DEAŞ teröründen etkilenen bölge insanını rehabilite etmek üzere elimizden gelen yardımı sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca bölge insanının hayatını tehdit eden bu tür terör örgütlerine katıldığını tespit ettiğimiz her Kuveyt vatandaşı hakkında yasal işlemlerimizi yürüteceğiz."

"Hollanda, terörle mücadele için 20 milyon avro harcayacak"

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, salgının sadece sosyal hayatı değil, aynı zamanda stratejik ilişkileri de etkilediğini belirtti.

Salgın nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının teröristlerin hareketlerini engellediğini söyleyen Blok, sosyal hayatta yaşanan gelişmelerin de radikalleşmeye yol açma riski bulunduğunu ifade etti.

Salgının oluşturduğu istikrarsız ortamın, radikalleşme ve terör için verimli bir ortam olduğuna dikkati çeken Blok, kişilerin ve kurumların terörün hedefi gelmemesi için birçok yöntem kullandıklarını anlattı.

Blok, "Örneğin; öğretmenleri, gençlerdeki radikalleşmeyi, teröre meyil etmeyi anlamak ve sorunu tanımlamak için kullanıyoruz." dedi.

Şiddet yanlısı radikalleşmeye karşı birçok kurumun ortak çalışması gerektiğinin altını çizen Blok, "Birçok Türk kurumu, bölgedeki çıkmaz içinde birlikte çalışıyor ancak hala terörle ilintili sorunla karşı karşıyalar." ifadesini kullandı.

Bu yüzden ülkelerin el birliği yaparak çabalarını artırması gerektiğini belirten Blok, "Hollanda, gelecek yıllarda 20 milyon avroyu terörle mücadele ve terörizme yönelmeyi önlemek için harcayacak." açıklamasında bulundu.

Blok, Batı ülkelerinin aşırı sağcı radikal grupların ortaya çıkardığı sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, kendi ülkesinden örnek verdi.

Aşırı sağcı grupların, internet ortamındaki yayınlarından etkilenen kişilerin düzenlediği saldırıların özellikle göçmen ve Müslüman gruplarda tedirginliğe sebep olduğunu dile getiren Blok, kendi ülkesinde de benzeri bir saldırı yaşandığını söyledi.

Salgın nedeniyle insanların sosyal ağlar üzerinden bir araya gelmesinin bu tür aşırı sağcı yayınları da artırdığına işaret eden Blok, "Bu yapıları yakın şekilde takip ediyoruz ve gerekli adımları atıyoruz. İnsanların, bu grupların etkisiyle radikalleşmesini önlemek, internet üzerinden ya da terörizmle mücadele edip, toplumumuzu korumak için hükümetimiz kararlıdır." diye konuştu.