Dışişleri Bakanlığı: "2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun...

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bombaladığı Gazze'deki sivillerin 24 saat içerisinde kenti terk etmelerini istemesine tepki gösterdi. Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi.

24 SAAT SÜRE VERDİLER

İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerin 24 saat içerisinde evlerini boşaltmasını istedi. Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi.

"İNSANLIKTA YERİ YOKTUR"

Dışişleri Bakanlığı da İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun bölgeden çekilmesi talebi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez. Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur. İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekün eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz" denildi.