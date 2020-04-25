Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Dışişleri Bakanlığı: '24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci... - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir" - ANKARA
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25.04.2020 17:03:29. #1.13#
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