Dışişleri Bakanlığı: "28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı hain bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: '28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı hain bir... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı hain bir...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, tüm girişimlerimize rağmen, 27 Aralık 2019 tarihinde Kaliforniya'da gerçekleşen duruşmada kabul edildiği esefle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, tüm girişimlerimize rağmen, 27 Aralık 2019 tarihinde Kaliforniya'da gerçekleşen duruşmada kabul edildiği esefle öğrenilmiştir. Kaliforniya Valisi'nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Kemal Arıkan, Los Angeles, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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