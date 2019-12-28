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Dışişleri Bakanlığı: "28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı hain bir...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, tüm girişimlerimize rağmen, 27 Aralık 2019 tarihinde Kaliforniya'da gerçekleşen duruşmada kabul edildiği esefle öğrenilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, tüm girişimlerimize rağmen, 27 Aralık 2019 tarihinde Kaliforniya'da gerçekleşen duruşmada kabul edildiği esefle öğrenilmiştir. Kaliforniya Valisi'nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz." - ANKARA
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