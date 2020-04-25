Dışişleri Bakanlığı: 75 ülkeden 40 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 23 bin 530 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir" denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların karantina koşullarının hazırlanarak kısa sürede ülkeye getirilmesi için harekete geçildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır. 23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'ABD'DE VAKA SAYISI 856 BİN 209'

Açıklamada, salgının yurt dışındaki seyrine ilişkin de bilgilere yer verilerek şöyle denildi:

"ABD'de 23 Nisan tarihi itibarıyla teyitli toplam vaka sayısı 856 bin 209, ölü sayısı 47 bin 272 olarak açıklanmıştır. Belçika 'da vaka sayısı 42 bin 797, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 490 olmuştur. Birleşik Krallık 'ta vaka sayısı 133 bin 495'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 100'e yükselmiştir. Sağlık Bakanı Matt Hancock, sokağa çıkma düzenlemesinin hafifletilmesini teminen, Güney Kore ve Singapur 'da başarılı sonuçlar verdiği bilinen ve COVID-19 vakalarının temas ettiği bireyleri tespitine dayanan stratejiyi hayata geçirmek üzere 15 bin kişilik bir 'temas izleme gücü' oluşturulmasına hazırlanıldığını duyurmuştur."

'ÇİN'DE 77 BİN 207 HASTA TABURCU EDİLDİ'

Çin'de vaka sayısının 82 bin 798, ölü sayısının 4 bin 632, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının ise 77 bin 207, hala tedavi gören kişi sayısının 959 olarak açıklandığı kaydedilerek, "Endonezya'da vaka sayısı 7 bin 775, ölüm sayısı 647 olarak açıklanmıştır. Fransa 'da 22 Nisan itibarıyla tanı konmuş vaka sayısı 119 bin 151, bakımevlerinde tespit edilen muhtemel vaka sayısı ise 40 bin 726, toplam vaka sayısı 159 bin 877'ye ulaşmıştır. Cumhurbaşkanı Macron ile belediye başkanları arasında düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının bölge temelli alınmayacağı, bununla birlikte her bölgedeki duruma özel olarak belediye başkanlarıyla iş birliği halinde düzenlemelerin hazırlanabileceği belirtilmiştir. İran 'da 23 Nisan itibarıyla teyitli vaka sayısı 87 bin 26'ya ve ölü sayısı ise 5 bin 481'e yükselmiştir. İspanya 'da 24 Nisan itibarıyla COVID-19 teyitli vaka sayısının 219 bin 764, virüs kaynaklı ölümlerin 22 bin 524, tedavi edilenlerin sayısının ise 92 bin 355 olduğu açıklanmıştır. Rusya 'da 23 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 62 bin 773, hayatını kaybedenlerin sayısı 555 olarak açıklanmıştır. Yunanistan 'da toplam vaka sayısının 2 bin 463, ölenlerin sayısının 125 olduğu bildirilmiştir" denildi.

'TÜRKİYE 7'NCİ SIRADA'

Dünya Sağlık Örgütü'nce, 23 Nisan Cenevre saatiyle 02.00 itibarıyla, dünya genelinde 2 milyon 549 bin 632 teyitli vaka olduğu ve 175 bin 835 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı bildirilerek, "Anılan tarih itibarıyla ülkemiz dünyada en çok vaka görülen yedinci ülke konumundadır. COVID-19 ile ilgili mevcut araştırmaların sunduğu kanıtların, SARS-CoV-2 virüsünün zoonotik bir kaynağa dayandığını gösterdiği, birçok araştırmacının virüsün gen özelliklerini incelediği, virüsün laboratuvar koşullarında geliştirildiğinin kanıtlarla desteklenmediği belirtilmektedir" ifadeleri kullanıldı.