Dışişleri Bakanlığı: "8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile İtalya... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: '8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile İtalya... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile İtalya...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile İtalya Dışişleri bakanlarının katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile İtalya Dışişleri bakanlarının katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır." - ANKARA

Yunanistan, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı
Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız Türkiye'nin kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri
17:48 İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika Haber
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika Haber
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir - Son Dakika Haber
17:39 Pazar hırsızlığı zanlısı yakalandı - Son Dakika Haber
17:37 Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıklar hakim karşısında - Son Dakika Haber
16:44 Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Son Dakika Haber
16:33 Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı: "8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile İtalya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]