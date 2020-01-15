Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.
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