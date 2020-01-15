Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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